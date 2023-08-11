الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تجاوزت الـ15 جنيها.. تجار السوق يوضحون أسباب الارتفاع الجنونى للطماطم

الطماطم
الطماطم

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا جنونيا خلال الأيام القليلة المقبلة داخل أسواق الخضار والفاكهة، حيث تراوح سعر الكيلو الواحد مابين ١٠ و ١٢ و ١٥ جنيها.

 

 ورصدت "الدستور" أسعار الطماطم داخل أسواق الخضار والفاكهة وحجم الإقبال عليها وآراء التجار حول الارتفاع الجنوني التي شهدته الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

 

يقول عاصم محمد، أحد تجار الخضروات بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أسعار الطماطم بدأت في الارتفاع بشكل تدريجي منذ بداية الموجه الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، لافتا إلى أن الإقبال مستمر دون انقطاع على الطماطم فهي أساسيات في كافة البيوت المصرية.

 

تابع أن أسعار الطماطم مرتفعة بشكل عام ولكنها متفاوتة ما بين بائع والاخر، حيث أن سعرها متراوح ما بين ١٠ و١٥ جنيها باختلاف البائعين ومن منطقة لأخرى، مشيرا إلى أن سبب الإرتفاع الجنوني للطماطم هو ارتفاع درجات الحرارة خلال الوقت الحالي.

 

ومن جانبه أكد متولي الجندي، أحد تجار الخضار بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الجارية ومنذ أسابيع ماضية تسبب في تلف محصول الطماطم وهو ما أثر على الكميات المطروحة في السوق وبالتالي تسببت في ارتفاع الأسعار لقلة المعروض.

 

واستكمل حديثه أن تلف محصول الطماطم تسبب في خسارة كبيرة للتجار، بجانب تضرر المواطنين بسبب إرتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير دون وجود سبب واضح لهم.

 

أضاف علي حسين، أحد تجار الخضار بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك بعض البائعين استغلوا ارتفاع أسعار الطماطم وقلة المعروض بالأسواق، قاموا برفع الأسعار زيادة عن سعرها الأساسي، لافتا إلى أن الطماطم سوف تعاود في انخفاض الأسعار بمجرد ظهور المحصول الجديد للطماطم.

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