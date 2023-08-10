الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مش نهاية العالم".. كواليس تصوير "أتوبيس السعادة" على dmc

اتوبيس السعادة
اتوبيس السعادة

انتهى الإعلامي أحمد يونس من تصوير حلقة جديدة من برنامج “أتوبيس السعادة” وذلك تحت عنوان “مش نهاية العالم”، والمقرر عرضها غدًا على شاشة dmc في الساعة 4:15 عصرًا.

وفى وقت سابق، عرض برنامج أتوبيس السعادة حلقة خاصة تتحدث عن صناعة السعادة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة وقدم برنامج "اتوبيس السعادة" فقرة عن تعليم الأطفال من ذوي الهمم الرسم وكيفية صناعة السعادة، كما قدم فقرة عن ممارسة الرياضة وأهميتها في حياة الأطفال.

ويذاع الموسم الخامس من برنامج أتوبيس السعادة على شاشة قناة دي إم سي، كل يوم جمعة الساعة 4:30 عصراً على قناة dmc .

ويواصل البرنامج جولاته المختلفة في البحث عن مصادر السعادة في مختلف المحافظات.

شاشة قناة دي إم سي سعاد رسم ذوى القدرات ذوى القدرات الخاصة رأت ذوي اله

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