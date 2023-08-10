الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 24 محضر إشغال طريق خلال حملة مرافق بمدينة التل الكبير

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع، وإزالة الإشغالات والمعوقات التي تعيق حركة المارة والسيولة المرورية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر إشغال طريق، ومصادرة كافة الإشغالات بمناطق شارع أحمد عرابي وأمام كوبري التل الكبير الرئيسي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات؛ لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.

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