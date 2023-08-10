بعد تصدره الترند.. متى يبدأ تنسيق المرحلة الثانية؟

ينتظر طلاب الثانوية العامة (علمي علوم) موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية، لبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال الأسبوع المقبل وذلك تزامنًا مع إطلاق تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي علوم.

سبق وأعلنت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتبارًا من السبت 5 أغسطس.

تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي علوم

وخلال الساعات الماضية تصدر تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي علوم مواقع البحث، ووصلت معدلات البحث إلى ذروتها اليوم بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة من قبل المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك بحسب أداة جوجل تريند.

جاءت أسوان على رأس محافظات الجمهورية الأكثر بحثًا عن نتيجة الثانوية العامة وذلك بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، على مدار الساعات الماضية، تلتها محافظة قنا بمعدل 97 عملية بحث في الدقيقة الواحدة على مدار الساعات الماضية، ثم محافظة المنوفية بمعدل بحث 95 عملية بحث في الدقيقة من قبل المواطنين.

في المركز الرابع جاءت محافظة البحيرة بمعدل بحث 92 وفي المركز الخامس والأخير جاءت محافظة الشرقية بمعدل 91 عملية بحث في الدقيقة الواحدة من قبل المواطنين، وذلك وفق أداة جوجل تريند.

الخطوات التي يتبعها طلاب الثانوية العامة في تسجيل تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الأولى: