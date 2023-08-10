أمين «مصر أكتوبر»: العلاقات المصرية الصربية ممتدة لأكثر من 100عام

أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب “مصر أكتوبر” بالإسكندرية، على أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بدولة صربي.

وأوضح “حلمي” في تصريحات له، أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية تمتد لعام 1908، وتتميز بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لأكثر من 100 عام، لافتا إلي أن هذا اللقاء يؤكد على مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة فى جميع المجالات.

وأشار “حلمي” إلي أنه العلاقات المصرية الصربية شهدت تطورا كبيراً خلال الفترة الماضية على المستوي الاقتصادي والتجاري، والسبب يرجع إلي ان الحرب الروسية الأوكرانية ساعدت كثيراً فى زيادة التعاون بين مصر وصربيا وأصبحت صربيا تعتمد على مصر بشكل كبير فى استيراد العديد المنتجات المصرية، مثل الأسمدة والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلي الفاكهة والخضروات والمنتجات الورقية، موضحا إلي أنه على المستوي السياحي أصبحت مصر ثانى أهم مقصد للسياحة الصربية، وتستحوذ على 10% من السياحة الخارجية.

و أضاف المهندس أحمد حلمي، أن السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تطوراً كبيراً، و هذا ما شهدنا عندما قام الرئيس في جولاته الخارجية، التي تهدف في فتح آفاق جديدة من التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية و الاستثمارية و الصناعية و السياحية و التعليمية و الصحية و الثقافية و التكنولوجية.