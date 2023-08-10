الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين «مصر أكتوبر»: العلاقات المصرية الصربية ممتدة لأكثر من 100عام

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي

أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب “مصر أكتوبر” بالإسكندرية، على أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بدولة صربي.

وأوضح “حلمي” في تصريحات له، أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية تمتد لعام 1908، وتتميز بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لأكثر من 100 عام، لافتا إلي أن هذا اللقاء يؤكد على مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة فى جميع المجالات.

وأشار “حلمي” إلي أنه العلاقات المصرية الصربية شهدت تطورا كبيراً خلال الفترة الماضية على المستوي الاقتصادي والتجاري، والسبب يرجع إلي ان الحرب الروسية الأوكرانية ساعدت كثيراً فى زيادة التعاون بين مصر وصربيا وأصبحت صربيا تعتمد على مصر بشكل كبير فى استيراد العديد المنتجات المصرية، مثل الأسمدة والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلي الفاكهة والخضروات والمنتجات الورقية، موضحا إلي أنه على المستوي السياحي أصبحت مصر ثانى أهم مقصد للسياحة الصربية، وتستحوذ على 10% من السياحة الخارجية.

و أضاف المهندس أحمد حلمي، أن السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تطوراً كبيراً، و هذا ما شهدنا عندما قام الرئيس في جولاته الخارجية، التي تهدف في فتح آفاق جديدة من التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية و الاستثمارية و الصناعية و السياحية و التعليمية و الصحية و الثقافية و التكنولوجية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الصربية بمحافظة الإسكندرية حزب مصر أكتوبر ميلوش فوتشيفيتش المهندس أحمد حلمي

الأكثر قراءة

مصدر لـ"الدستور": انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية أغسطس

«الدستور» تبحث فى حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

حمية قوس قزح.. 9 أشكال من الطعام يجب اتباعها لدعم الحالة النفسية

نقيب الفلاحين: أعلى سعر كيلو للأرز 20 جنيهًا بالأسواق المصرية في ذلك الموعد

"كله إلا كرامتى".. فتاة أوسيم تمزق جسد زوجها خلال مشاجرة زوجية

بث مباشر.. حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين الجديدة على DMC

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟