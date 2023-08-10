الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو «سياحة الشيوخ»: اهتمام رئاسي غير مسبوق بتطوير مساجد «آل البيت»

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

وجه النائب عمرو القماطي، عضو لجنة السياحه والاثار بمجلس الشيوخ، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه وتوجيهاته المستمرة بتطوير وترميم القاهرة التاريخية ومساجدها.

وعلق: “لمسة وطنية وتراثية هامة، ودفعة للسياحة الدينية بشكل غير مسبوق”.

وقال “القماطي” في تصريح له اليوم الخميس، إن اهتمام الرئيس السيسي بترميم مساجد آل البيت يعكس حرصه على حفظ تراثنا الإسلامى، ويستعيد مكانة مساجد آل البيت، في نفوس مسلمي العالم وليس المصريين فقط.

وأشاد عضو “سياحة الشيوخ”، بمساهمة طائفة البهرة في تطوير مساجد آل البيت في مصر، مؤكدا أنها عنوان للمودة والمحبة وتأكيد على مكانة مصر عند الجميع.

وأكد النائب عمرو القماطي أن وجود مساجد وأضرحة لآل البيت في مصر بركة لمصر وشعبها، والاهتمام بها اسعد عشرات الملايين في الشارع المصري.

السياحة والآثار النائب عمرو القماطي تطوير مساجد آل البيت سياحة الشيوخ لجنة السياحة والآثار

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