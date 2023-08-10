الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أهلى جدة يعلن التعاقد مع روجير إيبانيز حتى 2027

روجير إيبانيز
روجير إيبانيز

أعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع البرازيلي روجير إيبانيز، لاعب فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي فيديو عبر حساباته الرسمية ظهر خلاله إيبانيز أثناء توجهه لأحد الفنادق وظهوره رفقة مسئولي نادي أهلي جدة والتوقيع على عقود انضمامه للفريق.

وعلق حساب النادي على فيديو انضمام إيبانيز: "أهلاوي الهوى والهوية برازيلي".


وأكد النادي انضمام إيبانيز لصفوف الفريق لمدة 4 مواسم وبعقد ممتد حتى نهاية موسم 2026-2027.


وأجرى اللاعب الفحوص الطبية الخاصة بانضمامه للفريق في العاصمة الفرنسية باريس.

وبدأ روجير إيبانيز مسيرته ضمن صفوف فريق بي إر إس البرازيلي وأعير لأندية سيرجيبي وفلومينيسي ثم انضم بشكل نهائي لفلومينيسي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، ثم انتقل في الشتاء التالي لفريق أتالانتا وقضى عاما مع النادي ثم أعير لفريق روما الإيطالي قبل أن ينتقل نهائيًا في صيف 2021.

 

أهلي جدة روجير إيبانيز إيبانيز روما الانتقالات الصيفية

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