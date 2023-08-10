الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سقيا "حياة كريمة".. مبادرة جديدة لمواجهة حرارة الجو بتوزيع المياه على المارة

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مساء الخميس، مبادرة جديدة بعنوان سقيًا التي تجوب محافظات الجمهورية؛ لتوزيع مياة مثلجة على المارة في الشارع لروي ظمئهم في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

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وأعلنت المبادرة عبر صفحتها الشخصية “فيسبوك” أن "المبادرة أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا في ظل الجو الحار والرطوبة في الشوارع متطوعينا في مؤسسة حياة كريمة ما شاءالله عليهم في أي وقت أيديهم في أيدينا.

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ورد عن رسول الله (ص) أنّه قال "أَيَّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأ، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ"، وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قري مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنون وساعدت، أيضًا، على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

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وساهم وجود مبادرة حياة كريمة علي إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية و تسعي لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.

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تعتبر حياة كريمة هى مبادرة أطلقها الرئيس السيسي في ٢ يناير لعام ٢٠١٩، تهدف إلي  تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية ألأاكثر حتيجا مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة .

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وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال ٢٠١٩، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات ة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفه .

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ومن أهداف المبادرة التخفيف عن كاهل المواطنون لمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم  اليومية .

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