البيت الأبيض: تلقينا تأكيدا إيرانيًا بالإفراج عن 5 محتجزين أمريكيين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن المفاوضات مع إيران مستمرة للسماح للأمريكيين بمغادرة طهران، ووصفها بالخطوة الإيرانية المشجعة.

وتابع البيت الأبيض في بيان له، عن مراقبة وضع الأمريكيين المفرج عنهم، مشيرا الى أنه تلقينا تأكيدا بإفراج إيران عن 5 أمريكيين ووضعهم رهن الإقامة الجبرية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر مطلعة، عن إطلاق إيران سراح 4 سجناء أمريكيين من سجن إيفين، مشيرين الى أن السجناء الأمريكيين مازالوا في إيران ويتوقع نقلهم الى مسقط.

وبحسب “العربية نيوز”، فإن أمريكيين أفرجت عنهم إيران وهما عماد شرقي ومراد طهباز وسيماك نمازي ومنيرة بصير .

ووضع الأمريكيون المحتجزون في إيران قيد الإقامة الجبرية في إطار صفقة مخطط لها، لتبادل الأسرى إذا استمر الاتفاق المقترح، والتي سيُسمح لطهران باستخدام أصول إيرانية محظورة بقيمة 6 مليارات دولار بموجب العقوبات الأمريكية لشراء الغذاء أو الأدوية أو غيرها من المساعدات الإنسانية.

وتم وضع 5 أمريكيين مسجونين في إيران قيد الإقامة الجبرية في الخطوة الأولى من تبادل الأسرى المخطط له بين طهران وواشنطن، والذي سيشمل الإفراج عما يقرب من 6 مليارات دولار من أصول الحكومة الإيرانية المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية وفقًا لمحامي أحدهما سجناء.

وإذا تم تنفيذ الاتفاقية المقترحة، يُسمح لإيران بالوصول إلى الأموال فقط لشراء الغذاء أو الأدوية أو غيرها من الأغراض الإنسانية وفقًا للعقوبات الأمريكية الحالية ضد البلاد، وبموجب الاتفاقية سيشرف مصرف قطر المركزي على الأموال.