ضبط 14 تاجرًا للسجائر فى الغربية بتهمة زيادة الأسعار

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من إحباط عمليات جديدة للغش التجاري في قطاع السجائر، حيث تم ضبط 14 تاجرًا للسجائر في مراكز مختلفة بالمحافظة، يبيعون السجائر بأعلى من قيمتها المحددة من قبل الوزارة.

وجاءت هذه العمليات بعد تلقي شكاوى من المواطنين بشأن زيادة أسعار السجائر بشكل غير قانوني عند بعض التجار بمراكز المحافظة، وتمت تحرير مخالفات ضد هؤلاء التجار لمخالفتهم التسعيرة الرسمية للسجائر التي تحددها الجهات الرسمية، حيث قاموا بزيادة الأسعار بمقدار يتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا للقاروصة الواحدة، في مخالفة للقوانين ويهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيش ومراقبة قامت بها مفتشو الرقابة التموينية في المديرية بهدف التصدي لهذه المخالفات، ومنع انتشار بيع المنتجات بأعلى من سعرها.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الاحتكار والغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين في المحافظة.

وأكد أبو هاشم، على أهمية تطبيق القانون بصرامة لضمان حماية المواطنين ومنع ارتفاع الأسعار بشكل غير مشروع، كما أشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الحكومية لضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة وتحقيق العدالة في السوق التجارية.

تم تحرير محاضر ضبط بحق التجار المخالفين، وتم إحالتهم للنيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتجري المديرية تحقيقات مستمرة للكشف عن أي نشاطات غير قانونية أخرى تتعلق بالتجارة في المحافظة.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، أن المديرية تعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية، في سبيل توفير الحماية الكاملة لقطاع المستهلكين، مضيفًا أن هذه الجهود تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة بمكافحة الغش التجاري وتحقيق العدالة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلكين، وتعهد وكيل وزارة التموين بالغربية، بمواصلة تنفيذ حملات الرقابة.