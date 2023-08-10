صحتك ثروتك.. «المصريين الأحرار» يُطلق مبادرة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

أطلقت أمانة حزب المصريين الأحرار بمطروح «مبادرة صحتك ثروتك» تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وإشراف سلطان الشيخ أمين الحزب بمحافظة مطروح.

وبدأت فعاليات المبادرة بندوة تثقيفية عن تنظيم الاسرة وصحة المرأة ورعاية الاطفال وذلك بالتعاون بين مدريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وإدارت لجان التدريب والتثقيف والصحة وأمانة المرأة بمركز مطروح.

وألقت المبادرة الضوء علي الدور الفعال للدولة في الحد من الزيادة السكانية وكيفية الاستفادة من وسائل تنظيم الاسرة المجانية المتوفرة في جميع المنشآت الحكومية مجانا.

وذلك بحضور كل من عبدالسلام النجدي مسؤول لجنة الصحه بأمانة مطروح ونورا رجب أمينة التدريب والتثقيف، وأسماء الفقي أمينة المرأه بمركز مطروح.