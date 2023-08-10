أوكازيون صيف 2023.. تخفيضات تصل لـ 70 % وغرامات تلاحق المخالفين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في 8 أغسطس الجاري، عن انطلاق موسم الأوكازيون الصيفى 2023، والذي يستمر لمدة شهر، إذ شهد موسم التخفيضات هذا العام إقبالًا كبير بمشاركة عدد من المحال والعلامات التجارية الشهيرة.

وتتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسواق طوال فترة الأوكازيون الصيفى 2023، وتحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات فى المناسبات بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عليهم فى الحصول على منتجات بأسعار مخفضة وطوال فترة الأوكازيون.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، ردود أفعال المواطنين على فعاليات موسم أوكازيون صيف 2023..

وتنتظر أميرة خالد، طالبة جامعية، بدء موسم التخفيضات لشراء ما تحتاجه من الملابس في فصلي الصيف والشتاء.

وقالت “أميرة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "طوال العام تكون الأسعار مرتفعة للغاية ولم يكن هناك مساحة لشراء أكثر من غرض خاصةً مع الأسعار المرتفعة".

وتابعت:"اعتدت انتظار الأزكازيون خاصة مع المحال التي تشترك في هذا الموسم بتخفيضات فعلية وليس مجرد تخفيضات أو عروض وهمية".

واختتمت: "عادةً ما أتجول في منطقة وسط البلد الشهيرة بأكبر وأقدم الملابس الجاهزة، كما أن المحال هناك لديهم مصداقية كبيرة في التخفيضات خلال موسم الأوكازيون".

وتنتقي “نورهان إسماعيل- موظفة”، المحال والعلامات التجارية التي تشتري منها خلال موسم التخفيضات بعناية، وذلك حتى تتجنب أي عروض وهمية أو نصب باسم الأوكازيون خلال هذه الفترة تحديدًا.

وتابعت: " فترة التخفيضات هي فرصة كبيرة ولكن إذا استفدنا منها بشكل سليم ولم نقع في فخ العروض الوهمية والتي تزداد بكثرة خلال الأوكازيون".

مشاركة قوية من المحال والغرامات في حال المخالفة

سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، تقول أن يجب على المواطنين التدقيق جيدا اثناء شراء الملابس خلالفترة التخفيضات، والتأكد من وجود الأسعار قبل التخفيض وبعده.

وتوضح “هيكل” أن كتابة السعر على قطع الملابس قبل وبعد التخفيض يثبت مدى مصداقية المحل الذي يشارك في الأوكازيون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفي حال عدم توافر هذا الشرط فإن هذا يعني أن المحل الذي تعرض له المشتري ربما يتلاعب بالمواطنين ولم يقدم أي تخفيضات حقيقية.

وأكدت على مشاركة عدد كبير من المحال والعلامات التجارية الكبرى في موسم الأوكازيون هذا العام، ما يشير إلى أهمية هذا الموسم للمحال أيضًا وليس المواطنين فقط لتنشيط المبيعات وسوق الملابس الجاهزة، ولكن في حال وقوع أي مخالفات من قبل المحال المشاركة في الأوكازيون فإن هذا سيوقع عليهم الغرامات.

كل ما تريد معرفته عن أوكازيون موسم الصيف 2023 بحسب وزارة التموين: