مصادر: إيران أطلقت سراح 4 سجناء أمريكيين من سجن إيفين

أعلنت مصادر مطلعة، الخميس، إطلاق إيران سراح 4 سجناء أميركيين من سجن إيفين، مشيرين الى ان السجناء الأمريكيين مازالوا في إيران ويتوقع نقلهم الى مسقط.

وبحسب العربية نيوز الإخبارية فإن أمريكيين أفرجت عنهم إيران وهما عماد شرقي ومراد طهباز وسيماك نمازي ومنيرة بصير .

ووضع الأمريكيون المحتجزون في إيران قيد الإقامة الجبرية في إطار صفقة مخطط لها لتبادل الأسرى إذا استمر الاتفاق المقترح، فسيُسمح لطهران باستخدام أصول إيرانية محظورة بقيمة 6 مليارات دولار بموجب العقوبات الأمريكية لشراء الغذاء أو الأدوية أو غيرها من المساعدات الإنسانية.

وتم وضع 5 أمريكيين مسجونين في إيران قيد الإقامة الجبرية في الخطوة الأولى من تبادل الأسرى المخطط له بين طهران وواشنطن، والذي سيشمل الإفراج عما يقرب من 6 مليارات دولار من أصول الحكومة الإيرانية المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية وفقًا لمحامي أحدهما سجناء.

وإذا تم تنفيذ الاتفاقية المقترحة، فسيُسمح لإيران بالوصول إلى الأموال فقط لشراء الغذاء أو الأدوية أو غيرها من الأغراض الإنسانية وفقًا للعقوبات الأمريكية الحالية ضد البلاد، وبموجب الاتفاقية سيشرف مصرف قطر المركزي على الأموال.

وانتقد المشرعون الجمهوريون بشدة الرئيس آنذاك باراك أوباما عندما أبرم اتفاقًا مشابهًا في عام 2015. وكانت الصفقة قيد التفاوض منذ شهور، حيث عملت قطر وحكومات أخرى كوسطاء.

ونُقل العديد من الأمريكيين المحتجزين يوم الخميس من زنازينهم في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران إلى مكان في العاصمة حيث سيبقون رهن الإقامة الجبرية حتى يتم تبادل الأسرى.