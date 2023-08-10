الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصادر: إيران أطلقت سراح 4 سجناء أمريكيين من سجن إيفين

ايران وامريكا
ايران وامريكا

أعلنت مصادر مطلعة، الخميس، إطلاق إيران سراح 4 سجناء أميركيين من سجن إيفين، مشيرين الى ان السجناء الأمريكيين مازالوا في إيران ويتوقع نقلهم الى مسقط. 

وبحسب العربية نيوز الإخبارية فإن أمريكيين أفرجت عنهم إيران وهما عماد شرقي ومراد طهباز وسيماك نمازي ومنيرة بصير .

ووضع الأمريكيون المحتجزون في إيران قيد الإقامة الجبرية في إطار صفقة مخطط لها لتبادل الأسرى إذا استمر الاتفاق المقترح، فسيُسمح لطهران باستخدام أصول إيرانية محظورة بقيمة 6 مليارات دولار بموجب العقوبات الأمريكية لشراء الغذاء أو الأدوية أو غيرها من المساعدات الإنسانية.

وتم وضع 5 أمريكيين مسجونين في إيران قيد الإقامة الجبرية في الخطوة الأولى من تبادل الأسرى المخطط له بين طهران وواشنطن، والذي سيشمل الإفراج عما يقرب من 6 مليارات دولار من أصول الحكومة الإيرانية المحظورة بموجب العقوبات الأمريكية وفقًا لمحامي أحدهما سجناء.

وإذا تم تنفيذ الاتفاقية المقترحة، فسيُسمح لإيران بالوصول إلى الأموال فقط لشراء الغذاء أو الأدوية أو غيرها من الأغراض الإنسانية وفقًا للعقوبات الأمريكية الحالية ضد البلاد، وبموجب الاتفاقية سيشرف مصرف قطر المركزي على الأموال.

وانتقد المشرعون الجمهوريون بشدة الرئيس آنذاك باراك أوباما عندما أبرم اتفاقًا مشابهًا في عام 2015. وكانت الصفقة قيد التفاوض منذ شهور، حيث عملت قطر وحكومات أخرى كوسطاء.

ونُقل العديد من الأمريكيين المحتجزين يوم الخميس من زنازينهم في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران إلى مكان في العاصمة حيث سيبقون رهن الإقامة الجبرية حتى يتم تبادل الأسرى.

إيران سراح سجناء امريكيين مصادر

الأكثر قراءة

متحدث “الصحة” يكشف حقيقة تفشى مرض الدرن فى مصر

ما خشيت منه مصر حدث فى إيطاليا.. مأساة فى حفل ترافيس سكوت الأخير

اتهامات بالتهديد وخدش الحياء تُلاحق أستاذ بجامعة المنصورة

مصطفى بكرى: الرئيس السيسى تعرض لأكثر من محاولة اغتيال

إخوانى منشق: المخابرات البريطانية دعمت مخطط الجماعة لتفكيك المصريين

الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 4.9 مليون جنيه بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟