الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شارع الأشراف.. من العشوائيات إلى متحف تاريخي في قلب القاهرة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر لم يتنازل عن القضاء على العشوائيات، ومن بين أعمال التطوير شارع الأشراف المتواجد في قلب القاهرة القديمة بجوار حي الخليفة ومسجد السيدة نفيسة وإرجاع المناطق التاريخية إلى بريقها لجذب السياحة وأصبح نموذج ثان لشارع المعز لدين الله الفاطمي والذي يعتبر من أشهر الشوارع التاريخية التي يحبها السياح.

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في البداية قال عم محمود رجل ستيني يجلس على قهوة عتيقة متواجدة في بداية شارع الأشراف ومن سكان الحي: "أنا هنا من حوالي 50 سنة المنطقة تحولت 360 درجة واهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح للقضاء على العشوائيات التي عشنا بها عشرات السنين خاصة إهمال الصرف الصحي وانقطاع المياه المستمر".

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وأضاف عم محمود، أنه عانى هو وجيرانه سنوات من انسداد مواسير الصرف الصحي حتى لم يتمكنوا من الخروج والدخول إلى بيتهم بسبب غرق المدخل الخاص بهم بمياه الصرف، وأن المشكلة استمرت فترة كبيرة ولكن بعد التطويرات الوضع أصبح مختلفا".

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وقالت أم إبراهيم أحد سكان حي الأشراف لـ"الدستور": "شارع الأشراف من خلال إحلال وتجديد مرافق المياه والصرف الصحي ورصف الأرضيات ونظم إضاءة تراثية وطلاء واجهات المنازل السكنية بألوان موحدة ورفع كفاءتها الأمر الذي جعلنا في سعادة وراحة واستقرار بعد سنوات من الإهمال والعشوائيات وتحولت إلى متحف حضاري".

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شملت خطة التطوير طلاء واجهات العقارات في الشارع، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وتطوير المساجد والأضرحة الموجودة على طول الشارع، والقضاء على العشوائيات وتحولها إلي مكان حضاري يليق بالمصريين في جميع الأماكن التاريخية العظيمة.

القضاء علي العشوائيات شارع الأشراف متحف تاريخي من العشوائيات شارع الأشراف متحف

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