الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

صحة بنى سويف تعلن أسماء المقبولين بمدارس التمريض

الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف عبدالخالق

أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، اليوم الخميس، عن قبول 242 طالبًا وطالبة بمدارس التمريض بالصف الأول للعام الدراسي 2023 /2024، منهم 264 طالبا في 7 مدارس تمريض (بنات) ومدرسة تمريض باروط (بنين)، وذلك عقب انتهاء الإجراءات والاختبارات اللازمة للتقدم واستيفاء الشروط والمعايير والحد الأدنى لمجموع الدرجات الخاصة بقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد.

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حيث تم قبول 58 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف، و30 طالبة بمدرسة تمريض ناصر، و30 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، و29 طالبة بمدرسة تمريض ببا، و29 طالبة بمدرسة تمريض الفشن، و30 طالبة بتَمريض الواسطى، بجانب 30 طالبًا (ذكور) بمَدرسة باروط.

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وأكدت مديرية الصحة على الطلاب المقبولين "بنات وبنين" بسرعة تقديم الملفات والأوَراق المطلوبة في موعد أقصاه 18 حتي 22 أغسطس الجاري، لافتة إلى أنه في حالة مخالفة ذلك يعتبر تنازلًا من الطالبة الطالب وولى الأمر عن التقدم للمدرسة، وأنه لا تقبل أية أعذار، ولا يجوز تقديم الملفات بعد انتهاء الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب.

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واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف اليوم، نتيجة المقبولين بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، على مستوى 7 مدارس تمريض بمراكز ومدن المحافظة.

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جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، عقب الانتهاء من الاختبارات والتي أُجريت للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى الإدارات السبع، وهي مدارس تمريض بني سويف للبنات بتزمنت، باروط بنين، ناصر، الواسطى، ببا، الفشن وسمسطا.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القبول بمدارس التمريض بمدارس التمريض بني سويف صحة بني سويف

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