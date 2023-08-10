الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 9 حالات تعدٍ خلال حملات مكثفة بمركزى مطاى والمنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي أكد خلالها مواصلة الجهود المبذولة للتصدي وبكل قوة لكافة أشكال التعدي بالمهد وإزالة فورية، وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة الحالات المستهدفة سواء كانت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. 

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إزالة 8 حالات تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بقرى تلة ونزلة حسين وبني محمد سلطان ودمشير على مساحة 1100 متر، وذلك خلال حملة تحت إشراف محمود أبوكريشة، ومحمد عادل، وعماد محمود، وإكرام محمد، وهبة سيد نواب رئيس المركز والمدينة وبحضور دكتور الحسيني شادي، وحمادة جمعة، ومحمد جابر، وأمال محمد رؤساء القرى المذكورة وجهة الولاية والتنظيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقرى، ويتم التعامل معها في المهد وإزالتها على الفور. 

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بحضور فضل الجبالي نائب رئيس المركز رصدت وإزالة حالة تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية بقرية طلعت الشرقية التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي أبوعزيز على مساحة 18 سهمًا باستخدام معدات الوحدة المحلية، بحضور ورئيس القرية ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية ومدير الإزالات، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقاً للقانون.

المنيا إزالة مخالفة حملات مدينة

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