الجيش الأوكرانى: هجوم قوى لروسيا على شمال شرق البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، عن هجوم قوي لروسيا على شمال شرق البلاد في الوقت الذي أعلنت عنه عن ممر مؤقت على البحر الأسود للسفن المدنية وتحذر من تهديد روسيا.

أعلنت البحرية الأوكرانية عن "ممرات مؤقتة للسفن التجارية" من وإلى الموانئ الأوكرانية ، بينما حذرت من استمرار خطر الهجوم من روسيا.

وفي حديثه لرويترز، قال المتحدث باسم البحرية أوليه شاليك إن الكاميرات ستوضع على السفن لبث لقطات تظهر الممر "مهمة إنسانية بحتة وليس لها أي غرض عسكري".

وبحسب بيان البحرية فإن الطرق ستستخدم بشكل أساسي للسماح للسفن التجارية بالخروج من الموانئ الأوكرانية. وقد حوصرت بعض السفن منذ الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. ولم تعلق روسيا رسميًا بعد على الإعلان.

علقت روسيا في يوليو، مبادرة حبوب البحر الأسود، التي سهلت إنشاء ممر إنساني لتصدير السلع الزراعية الأوكرانية من خلال الحرب.

من جهة أخرى، قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن روسيا أسقطت طائرتين بدون طيار متجهتين نحو موسكو لليلة الثانية على التوالي.

وفي سياق متصل، لا تزال التوترات تتصاعد على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا بشأن قضايا مثل عبور المهاجرين وتدريبات التدريب العسكري ووجود مجموعة المرتزقة فاجنر الروسية في بيلاروسيا.

قال وزير الدفاع البولندي في مقابلة إذاعية، إن البلاد ستنشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي على الحدود من أجل "تخويف المعتدي".

وصنفت Kyib أكبر شركة مشروبات كحولية خاصة في العالم Bacardi ، كـ"الراعي الدولي للحرب" لمواصلة القيام بأعمال تجارية في روسيا ، التي تنفذ غزوها واسع النطاق وهجماتها شبه اليومية على أوكرانيا.

أضافت الوكالة الوطنية الأوكرانية لمنع الفساد (NACP) شركة باكاردي إلى قائمة الشركات المساهمة في المجهود الحربي الروسي من خلال مدفوعات الأعمال والضرائب، وتقول المنظمة إن القائمة تضم مئات الشركات الغربية الأخرى مثل يونيليفر وفيليب موريس ونستله.

وكتبت NACP في تقريرها: "بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، أعلنت باكاردي أنها ستتوقف عن التصدير إلى روسيا وتتوقف عن الاستثمار في الإعلانات ، لكن هذا الجزء اختفى لاحقًا من البيان الرسمي للشركة".

لذلك واصلت الشركة توريد منتجاتها إلى الاتحاد الروسي بملايين الدولارات والبحث عن موظفين جدد من خلال نشر إعلانات الوظائف.

قال NACP إن القسم الروسي لشركة Bacardi Rus "استورد بضائع بقيمة 169 مليون دولار خلال عام الحرب في أوكرانيا" وأنه وفقًا لخدمة الضرائب الفيدرالية الروسية شهد صافي أرباح Bacardi Rus في 2022 زيادة بنسبة 206.5٪ عن في العام الماضي، حيث توسعت حصتها في السوق بعد مغادرة المنافسين للبلاد.