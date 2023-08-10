قناة الناس|باحث شرعي: علموا أولادكم العطاء بدون مقابل (فيديو)

قال أحمد كشك، الباحث فى العلوم الشرعية والتربوية، إن الرسول (ص) علمنا بناء أبنائنا على المسئولية والتطوع وأن يكون كثير العطاء بدون مقابل، لافتًا إلى أنه يجب تحفيز الأبناء على العطاء، وبناء فكرة مساعدة الآخرين.

تابع الباحث فى العلوم الشرعية والتربوية، الخميس، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس: "أعطى ابنى لعبة وأقول له أنت عندك 3 لعب، ممكن تشوف حد من أصدقاءك، محتاج لعبة تعطيه، يبقى هنا نعلم طفلنا إزاى يكون عطاء".

واستكمل:"عاوزين نتعلم قيمة العطاء بدون مقابل، لما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتح مكة قال من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، وأبو سفيان لم يكن قد أسلم بعد، ولكن هنا نوع من العطاء الأدبى، فأعطاه مكانته فى قومه".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.