قنصل عام إيطاليا: الإسكندرية واجهة مهمة للسائح الإيطالي لعودة الجذور

قال ماريو دي بسكولي، قنصل عام إيطاليا بالإسكندرية، إن هناك جهود كبيرة تبذل لاعاده افتتاح المتحف اليوناني الروماني في الاسكندرية وأصبحنا ننتظره بشدة، خاصة أنه سينعش السياحة الإيطالية في الإسكندرية.

جاء ذلك خلال فعالية الإسكندرية بعيون إيطالية التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية وذلك بمقر القنصلية الإيطالية.

تابع بسكولي، أن استخدام التكنولوجيا الرقمية أمر ضروري في الترويج السياحي، حيث تم الانتهاء من رقمنة 4 متاحف بمكتبة الإسكندرية "السادات، الآثار، شادي عبدالسلام، المخطوطات"، ورقمنة متحف الحضارات بالقاهرة، وما زال العمل جارِ لرقمنة متحف التحرير.

وأكمل أن التعاون بين مصر وإيطاليا مثمر في مجال السياحة، وأن الإسكندرية من أهم الوجهات السياحية للسائح الإيطالي لارتباطه بالمدينة ولإحياء العودة للجذور.