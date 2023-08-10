مصطفى بكرى عن أكاذيب "الإخوان": الوطن خط أحمر وإياك وترديد الأكاذيب

قال الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، إن مصر في المرتبة الثانية إفريقيًا والدول العربية من حيث حجم الاقتصاد.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الشعب المصري مطالب أن يكون طرفًا فاعلًا فيما هو مقبل، ومن حق الجميع الاختلاف مع الحكومة والنظام، ولكن علينا الانتباه بأنهم يريدون التشكيك في مؤسسات الدولة، وترديد شائعات هدفها خلخلة الدولة".

وتابع بكري: "الوطن خط أحمر.. إياك أن تنال الوطن وتردد الأكاذيب التي تبثها الأبواق الإخوانية فالمشهد الراهن ما هو إلا مشروع يمكن أن تتشكل منه الفوضى في مصر من جديد وهذا ما يدور في أذهانهم".

واستطرد: "نحن أمام هجمة شرسة على رموز الدولة المصرية والتي كانت ولازالت لها أدوار وطنية، مثل ما انتشر من شائعات حول اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق، قالوا طلع وخد معاه 5 مليون دولار في طائرة خاصة على الإمارات".

وواصل: "الإخوان مش بس كذابين ولكن أغبياء، والسبب وراء استهدافه إنه كشفهم وطلع بيان حذر من تغلغل جماعة الإخوان أيام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكمان كشفهم من خلال بيان اتكلم فيه عن احتمال وقوع حادث في رفح 6 أغسطس والذي راح فيه 16 شهيدًا مصريًا، واللي بعدها شاله مرسي لما كان في الحكم".

وكشف مصطفى بكري عن أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا باللواء مراد موافي ليعرف حقيقة الأمرـ إذ رد عليه قائلًا: "أنا موجود في الساحل الشمالي"، مستعيناً بصورة له نشرها الكاتب الصحفي محمد صلاح.