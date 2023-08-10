الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 4.9 مليون جنيه بالإسكندرية

الحشيش
الحشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 700 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم، وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإشراف اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة (قسم شرطة أول العامرية) بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 700 طربة لمخدر الحشيش وزنت 70 كيلو جراما – مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,900,000) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية 700 طربة لمخدر الحشيش الإسكندرية اثنين من العناصر الإجرامية تحريات

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