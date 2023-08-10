بابا الفاتيكان يعزي في ضحايا الهجرة غير الشرعية: نصلي من أجلهم

حرص بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس على التعزية في ضحايا الهجرة غير الشرعية من المهاجرين الذين لقوا حتفهم في قناة صقلية بعد انقلاب قارب صغير كانوا على متنه لمدة 5 أيام، نجا 4 أشخاص فيما غرق 41 شخصًا.

وأطلق البابا فرنسيس، عبر تغريدة على حسابه على موقع تويتر نداءً جديدًا لمحاربة اللامبالاة وتجنب خطر "غرق الحضارات" إزاء حادث آخر في البحر، قائلاً: "لقد بلغني بألم نبأ غرق سفينة مهاجرين جديدة في البحر الأبيض المتوسط، لا نقفنَّ غير مبالين أمام هذه المآسي ولنصلِّ من أجل الضحايا وعائلاتهم".

أشار بابا الفاتيكان إلى ما حدث يوم الأربعاء في قناة صقلية حيث توفي 41 مهاجرا بعد انقلاب قارب صغير كانوا على متنه لمدة خمسة أيام أبحر من صفاقس في تونس، معبرًا عن حزنه لشعورهم بلحظات اليأس التي عاشها الضحايا رواها الناجون الأربعة، ثلاثة رجال وامرأة، أصلهم من ساحل العاج وغينيا كوناكري، أنقذهم زورق ريمونا البخاري الذي نقلهم إلى زورق دورية CP327 لخفر السواحل.

ودعا فرنسيس إلى ضرورة أن نبذل كل ما في وسعنا لكي نمنع مثل هذه المآسي" والتي قد تردّد صداها مجدّدًا بعد حطام السفينة الخطير، الذي ربما هو الأكثر خطورة بين حوادث السنوات الأخيرة والذي حدث قبالة بيلوس، في بيلوبونيز في الليلة بين ١٤ و١٥ يونيو الماضي عندما غرق قارب صيد غادر الساحل الليبي وعلى متنه 750 شخصًا تسبب في مقتل أو فقد نحو 600 شخص.

وطلب من الجميع الصلاة لأجل ضحايا الهجرة الغير شرعية ، مصلياً إلى الله أنيمنح أسرهم العزاء.