تشييع جنازة شهداء لقمة العيش بالفيوم

شيع المئات من أهالي قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، جثمان 3 شباب من منطقة واحدة شهداء لقمة العيش.

واتشحت قرية فيديمين بالسواد والحزن، على فقدان الـ3 شباب، وذلك أثناء حادث سير عقب عودتهم من عملهم داخل مزرعة زيتون.

وتعود الواقعة لقي 3 شباب من محافظة الفيوم مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص على طريق (الفرافرة - الوادي الجديد)، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى إيداع الجثث في مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وتلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص بمنطقة الكيلو 20 بطريق الفرافرة – الواحات البحرية، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من محافظة الفيوم وهم: محمد أحمد الربعاوي 23 عامًا، محمد علي عويس نخالة 22 عامًا، محمد علام سويدان 24 عامًا.

تشييع جنازة 3 شباب شهداء لقمة العيش بقرية بالفيوم

تشييع جنازة 3 شباب شهداء لقمة العيش بقرية بالفيوم