الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 6 كيلو هيدرو فى الإسماعيلية

ضبط شخصين
ضبط شخصين

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما "كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرامات-كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جراما- طبنجة صوت- ميزان حساس- مبلغ مالى- سلاح أبيض". 

 وذلك إدراكا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية جرائم الإتجار المواد المخدرة

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