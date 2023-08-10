وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بمدينة العلمين (صور)
حرص د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على زيارة الصالة المغطاة بمدينة العلمين للتأكد من جاهزيتها، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة العربية لأندية الجودو التى تستضيفها مصر فى الفترة من 12- 18 أغسطس الحالي، والتى تشارك فيها أندية ١٢ دولة عربية.
كان فى استقبال وزير الرياضة، محمد يحيى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية والمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبدالأول محمد مساعد وزير الرياضة لشئون البطولة، والدكتور وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمرسي مطروح.
نوه الوزير إلى أن مصر باتت قبلة البطولات العالمية والقارية والعربية؛ نظرًا للدعم غير المحدود من القيادة السياسية، ووضح ذلك كليًا فى الإشادات العالمية وثقة الاتحادات الدولية فى إسناد تنظيم كبري البطولات لمصر.
وأوضح صبحي أن مصر قد استضافت في السنوات الخمس الماضية ما يتجاوز الـ 320 بطولة ما بين بطولات عالم وبطولات قارية وعربية، كما أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية رياضية ضخمة على صعيد المنشآت الرياضية، بالإضافة إلى امتلاكنا بمصر للعديد من الخبرات التنظيمية الكبيرة.