الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى عيد القدّيس لورنسيوس

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى عيد القدّيس لورنسيوس، الشمّاس الشهيد، وهو شماس في كنيسة روما، استشهد في اضطهاد فاليريانس، أربعة ايام بعد استشهاد البابا كزيستوس ورفقائه الشمامسة الأربعة. شيد قسطنطين الكبير على قبره بازيلكا. وانتشر إكرامه في الكنيسة منذ القرن الرابع.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

لم يربط الربّ الخلاص بالعلم أو بالذكاء أو بالغنى أو بالخبرة الطويلة أو بمواهب فائقة لم يحصل عليها الجميع. لقد ربط الله الخلاص بما هو في قدرة الجميع، حتمًا الجميع: الشبّان وكبار العمر والناس الذين هم من كل طبقة إجتماعية كما من كلّ فهم وكل ثروة.

لقد ربط الرّب الخلاص بما يستطيع الجميع، من دون إستثناء، أن يعطوه، أي بما يستطيع كل كائن أن يعطيه من خلال القليل من إرادته الطيّبة: نعم، إن القليل من الإرادة الطيّبة هو ما يلزم لكي نربح السماء التي يربطها الرّب يسوع أيضًا بالتواضع، باعتبار الذات صغيرة وباختيار المكان الأخير والطاعة المطلقة؛ 

كما وإن الرّب يسوع، وفي مكان آخر من الإنجيل، يربط حصولنا على ملكوت السماء بفقر الرُّوح وطهارة القلب وحبّ العدل وروحانيّة السلام... هذا ما نرجوه لأن الخلاص وبرحمة الله، هو قريب منّا. هو بين أيدينا وقد يكفينا قليل من الإرادة الصالحة كي نناله.

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