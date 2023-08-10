مصرع 17 شخصًا جراء انقلاب قارب لاجئين من الروهينجا

غرق ما لا يقل عن 17 شخصًا وفقد 33 آخرين بعد انقلاب قارب يقل لاجئين روهينجا من ميانمار لماليزيا يوم الإثنين، حسبما أفادت صحيفة الجارديان.

تم انتشال جثث 10 نساء وسبعة رجال بعد أن جرفتها الأمواج على ساحل ميانمار، حسبما قال بيا لات، المتحدث باسم مجموعة الإنقاذ مؤسسة شوي ياونغ ماتا، وقال لات إن 8 أشخاص تم إنقاذهم محتجزون في مركز شرطة محلي.

كان قارب خشبي يقل 58 راكبا وطاقما عندما اندلعت عاصفة قبالة الساحل الغربي لميانمار بالقرب من سيتوي عاصمة ولاية راخين، مساء الأحد، حيث يتم تنفيذ عملية مشتركة بين مؤسسة الإنقاذ والشرطة للعثور على المفقودين.

يقوم آلاف الأشخاص سنويًا برحلات محفوفة بالمخاطر من مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش وميانمار للبحث عن حياة أفضل في البلدان ذات الأغلبية المسلمة في ماليزيا وإندونيسيا وفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يناير عبر أكثر من 3500 من الروهينجا في العام الماضي بحر أندامان وخليج البنغال بزيادة 700 عن عام 2021.

تظهر أرقام هيومن رايتس ووتش أن ما يقرب من 350 من الذين عبروا المعبر لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر العام الماضي وتدعو المنظمة غير الحكومية إلى استجابة إقليمية لوقف الغرق في إحدى الحوادث في ديسمبر توفي 180 لاجئًا من الروهينجا بعد أن سقط قاربهم في بحر أندامان.

وقارنت منظمة العفو الدولية الظروف المعيشية للروهينغا الذين ما زالوا في راخين بالفصل العنصري أو الفصل العنصري المؤسسي عندما ضرب الإعصار الولاية في مايو أوقف المجلس العسكري في ميانمار الجهود الدولية لتقديم المساعدات إلى ضحايا الروهينجا.

ويستمر البحث عن ناجين في آخر مأساة حيث يقوم المسلمون المضطهدون برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر بحثًا عن حياة أفضل.