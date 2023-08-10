الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشرف على إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بشارع عبدالحميد بدوى

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

أشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على عمليات إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبدالحميد بدوى.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من عمليات الإصلاح بأسرع وقت ممكن، مع الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة.

وقال مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، إنه تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الكسر ترتب عنه انقطاع المياه عن منطقة (مساكن شيراتون، الملتقى العربى، بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر). 

وأضاف الشيمي أنه يمكن للمواطنين المتأثرين بانقطاع المياه طلب الخط الساخن 125 الخاص بشركة مياه الشرب أو التواصل معها عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

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