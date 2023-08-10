الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكاديمية الأميرة فاطمة تفتح باب الحجز بدبلوم الإدمان للأخصائيين النفسيين

دبلوم الإدمان للأخصائيين
دبلوم الإدمان للأخصائيين النفسيين

أعلنت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن فتح باب الحجز في دبلوم الإدمان للأخصائيين النفسيين (Psychologists)، و المعتمد من قبل  وزارة الصحة  والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية

وقالت الأكاديمية إن مدة البرنامج عام ويتضمن المحتوى العملى المقدم التدريب النظري والتدريب العملي، ويتضمن نظام الحضور؛ التدريب النظري بالأكاديمية، أما التدريب العملى فسيكون بمستشفيات الصحة النفسية والمراكز المعتمدة للتدريب تحت إشراف نخبة من أساتذة الجامعات وأطباء الصحة النفسية.

وأكدت أن الفئة المستهدفة بالبرنامج التدريبي، تشمل حاصل على ليسانس آداب علم نفس أو آداب تربية علم نفس، حاصل على دبلوم علم نفس إكلينيكي.

أما شروط الحصول على الشهادة هى الحضور بنسبة ٨٠٪ على الأقل، اجتياز الامتحان النهائي، وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر والأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة الصحة والسكان.

وقالت إن تكلفة البرنامج التدريبي ١٣٠٠٠ جنيه للفرد، لافتة إلى أن العدد محدود بأسبقية الحجز والدفع، حيث أن أخر موعد للتسجيل فى ١٥ سبتمبر أو عند اكتمال العدد، على أن تبدأ الدراسة في أكتوبر ٢٠٢٣.
 

أكاديمية الأميرة فاطمة تعليم الطبي المهني الأمانة العامة للصحة النفسية علاج الإدمان فتح باب الحجز دبلوم الإدمان

الأكثر قراءة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسى للحكومة بشأن الكهرباء

الشعب الجمهورى بالدقهلية يكرم 250 من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

ما خشيت منه مصر حدث في إيطاليا.. مأساة في حفل ترافيس سكوت الأخير

منتخب مصر للناشئين يهزم جزر الفارو ويتأهل لنصف نهائى بطولة العالم

«رفع عليا سكينة».. المتهمة بقتل زوجها بأوسيم تعترف بالجريمة

مختار نوح "يفكك" فكر الإخوان الإرهابية فى "الشاهد" الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟