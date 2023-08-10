أكاديمية الأميرة فاطمة تفتح باب الحجز بدبلوم الإدمان للأخصائيين النفسيين

أعلنت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن فتح باب الحجز في دبلوم الإدمان للأخصائيين النفسيين (Psychologists)، و المعتمد من قبل وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية

وقالت الأكاديمية إن مدة البرنامج عام ويتضمن المحتوى العملى المقدم التدريب النظري والتدريب العملي، ويتضمن نظام الحضور؛ التدريب النظري بالأكاديمية، أما التدريب العملى فسيكون بمستشفيات الصحة النفسية والمراكز المعتمدة للتدريب تحت إشراف نخبة من أساتذة الجامعات وأطباء الصحة النفسية.

وأكدت أن الفئة المستهدفة بالبرنامج التدريبي، تشمل حاصل على ليسانس آداب علم نفس أو آداب تربية علم نفس، حاصل على دبلوم علم نفس إكلينيكي.

أما شروط الحصول على الشهادة هى الحضور بنسبة ٨٠٪ على الأقل، اجتياز الامتحان النهائي، وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر والأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة الصحة والسكان.

وقالت إن تكلفة البرنامج التدريبي ١٣٠٠٠ جنيه للفرد، لافتة إلى أن العدد محدود بأسبقية الحجز والدفع، حيث أن أخر موعد للتسجيل فى ١٥ سبتمبر أو عند اكتمال العدد، على أن تبدأ الدراسة في أكتوبر ٢٠٢٣.

