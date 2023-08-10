الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كسر مفاجئ بخط المياه أمام سور الكلية الحربية وانقطاع المياه عن 4 مناطق

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجىئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبدالحميد بدوى، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (مساكن شيراتون– الملتقى العربى– بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر). 

 وإذ تأسف الشركة لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الاصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

 هذا وقد انتقل على الفور اللواء  خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح، وتم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.

  وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

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