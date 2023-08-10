باحث دولى يوضح حقيقة تهديدات الناتو لروسيا

أوضح رضوان قاسم، الباحث في الشئون الدولية حقيقة تهديدات الناتو لروسيا، واستعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب وتجهيزه للردع النووي.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية من برلين، اليوم الخميس، إن "هناك تهديدات واقعية من قبل حلف الشمال الأطلسي (الناتو) بشأن القضاء على الجيش الروسي وقواته العسكرية، ولكن الناتو يأخذ معلوماته من الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع أن “تصريحات وزير الدفاع الروسي أمس عن وجود حشود بمئات الجنود من حلف الناتو والدول الغربية على حدود روسيا استعدادا لأي طارئ جديد، مما يشكل ذلك خطرا كبيرا على الأمن القومي الروسي"، مشيرا إلى أن "استخدام الأسلحة النووية ليس جديد على الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد أن "روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار حلف وارسو، كان من المفترض انتهاء وجود حلف الناتو ولا يجب بقائه حتى الآن، حيث تقوم روسيا بالدفاع عن نفسها وعن أراضيها من أي تهديد أو خطر خاصا وهي تري وصول الناتو إلى أبوابها".

واختتم أن "روسيا تعلم جيدا أن هناك تهديد وخطر قادم لهذا لا بد أن تستخدم كل وسائل الدفاع وتهيئها للاستعداد، فعندما وضعت الصواريخ كان استعداد منها وخوف لأنها تجد نفسها في خطر من قبل الناتو".