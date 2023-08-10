الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيجيريا: قادة "إيكواس" يعملون على تحقيق السلم والاستقرار والتنمية بالنيجر

النيجر
النيجر

أعرب بولا تينوبو رئيس نيجيريا، اليوم الخميس، عن دعم بلاده لرئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، منددا بالانقلاب العسكري.

وتابع رئيس نيجيريا، خلال كلمته أمام القمة الاستثنائية لقادة "إيكواس" بشأن النيجر المنعقدة في أبوجا، أن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يبحثون إعادة الحكومة الانتقالية والنظام الدستوري بالنيجر، كما دعا قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الحكومة المنتخبة.

وأكد أن قادة المجموعة الاقتصادية بذلوا جهودا لحل الأزمة في النيجر بالتعاون مع الشركاء، وعلى أثر ذلك أعربت ليبيا والجزائر عن رغبتهما في حل الأزمة أيضا.

وأضاف أن القمة توفر فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز بشأن النيجر، كما تولي أهمية كبيرة للشعب عبر المفاوضات الدبلوماسية، مشيرًا إلى بحث كل السبل لضمان عودة الحكم الديمقراطي، والعمل على تحقيق السلم والاستقرار والتنمية في البلاد.

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