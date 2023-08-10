ريال مدريد يُعلن إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض كورتوا للإصابة أثناء مشاركته في مران ريال مدريد اليوم وشوهد أثناء خروجه من المران باكيًا مم ا أثار الشكوك حول إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه على النحو الىتي:"بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيصه بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

ويلعب تيبو كورتوا ضمن صفوف ريال مدريد منذ انتقاله من نادي تشيلسي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة قبل الماضية بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.