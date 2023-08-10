الشعب الجمهورى بالدقهلية يكرم 250 من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

كرَّم حزب الشعب الجمهوري أمانة الدقهلية أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، حيث شمل التكريم أوائل الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، الإعدادية العامة والإعدادية الأزهرية.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد حمودة أمين التنظيم وأحمد السجينى والدكتور محمد حسن أمين الشباب والمهندس شريف المزاحى أمين العمل الجماهيرى وأعضاء الأمانة العامة دكتور سماح خميس وفيفى القصبى.

وأوضح المحاسب محمد حمودة أمين تنظيم حزب الشعب الجمهورى بالدقهلية أن الحزب كرم ما يزيد عن من ٢٥٠ طالب و طالبة ثانوية عامة من المتفوقين بنطاق محافظة الدقهلية مشيرا إلى أن الحزب يقدر دور التعليم فى نهضة الأمن، حيث أن القيادة السياسية تولى دعم لا محدود للعملية التعليمية.

ووجه الدكتور محمد حسن أمين شباب الدقهلية التهنئة للطلاب الأوائل والمتفوقين الذين حصدوا المراكز المتقدمة بفضل مجهودات أولياء الأمور وأسرهم الذين وفروا لهم كافة سب الراحة و الامان مؤكدا أن محافظة الدقهلية مليئة بالكوادر المتميزة ليس فقط فى مجال التعليم انما فى كافة القطاعات.

وأضاف أمين الشباب أن التكريم تشجيعا للطلاب لبذل مزيد من الجهد فى مرحلة الجامعة لتحقيق انجازات اكبر ليكونوا قادرين فى المستقبل على خدمة مصرنا الحبيبة.

وطالب حسن بضرورة الاهتمام بالمعلم، حيث أن المعلم يظل الركيزة الأولى ولبنة التعليم والتعلم فى المنظومة التعليمية بشكل عام.

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