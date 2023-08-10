إيرادات الأربعاء.. منافسة بين مرعي البريمو وع الزيرو مع بيت الروبي

اشتعلت المنافسة بين 3 أعمال سينمائية على صدارة الإيراد اليومي والذي يتصدره فيلم “مرعي البريمو” للنجم محمد هنيدي والذي طرح منذ أيام قليلة.

وحصد فيلم مرعي البريمو، أمس الأربعاء، على إيرادات وصلت إلى 668,065 ألف جنيه، متصدرًا الإيرادات اليومية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

وشارك في بطولة فيلم مرعي البريمو، مجموعة من أبرز الفنانين منهم: محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

فيما حل ثانيًا فيلم “ع الزيرو” للنجم محمد رمضان بإيرادات وصلت إلى 535,717 ألف جنيه، مقتربًا من المركز الأول الذي تصدره هنيدي.

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.

وفيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

فيما حل ثالثًا فيلم “بيت الروبي” للنجم كريم عبدالعزيز والذي ضرب رقمًا قياسيًا على مستوى إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بوصوله لـ120 مليون جنيه، محققًا ليلة أمس إيراد وصل إلى 425,179 ألف جنيه.

فيلم «بيت الروبى» من بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.