الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خلال أيام.. أوكرانيا تعلن فتح ممر مؤقت للسفن التجارية بالبحر الأسود

جريدة الدستور

أعلنت السلطات الأوكرانية فتح ممر مؤقت للسفن التجارية بالبحر الأسود والتي ستنطلق أولى رحلاته بالممر خلال أيام، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

جاء ذلك بعد أن أعلن فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، عن رده على هجمات روسيا في البحر الأسود بالمثل، كما تعهد بالرد على أي هجمات روسية على الأراضي الأوكرانية حول البحر الأسود، قائلًا إن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه".

وأكد أن الأمر يتعلق "بالدفاع عن فرصنا في أي ممر، وإذا استمرت روسيا في هيمنتها على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، وإطلاق صواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه".

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