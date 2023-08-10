الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمعة.. أورتيجا ومروان سداوي في "سبوت لايت" مع شيرين سليمان

من كواليس البرنامج
من كواليس البرنامج

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت، المذاع على شاشة صدى البلد يوم الجمعة المقبل، مغنيا الراب والمهرجانات اورتيجا ومروان سداوي، وذلك من داخل كواليس تصوير اغنيتهما الجديدة لما جينا، التي سيتم طرحها خلال الساعات القادمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 ويكشف اورتيجا كواليس تصوير الأغنية الجديدة وتفاصيل تعاونه مع "سداوي"، كما يتحدث عن علاقته بشريكه السابق اوكا وكواليس خاصة عن انفصالهما، كما يتحدث عن دخوله عالم أغاني الراب، ويكشف خلال الحلقة تفاصيل أعماله الفنية القادمة، ويرد خلال الحلقة على الملحن عمرو مصطفى وعن تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها مغنيي الراب والمهرجانات.

 وتستضيف شيرين سليمان خلال الحلقة أيضا المغني مروان سداوي، الذي يتحدث عن تعاونه مع اورتيجا وعن كواليس مشروعهما الجديد وعن رأيه في مغنيي الراب والمهرجانات وتفاصيل أخرى عديدة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد، يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.

 

الساعة العاشرة العاشرة مساء الأغنية الجديدة الإعلامية شيرين سليمان الإعلامية شيرين الإعلامي

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