عبدالعال يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء محافظة القاهرة

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم ٩ طلاب ومنحهم شهادات تقدير وهدايا عينية تكريمًا لهم لحرصهم على التفوق والتميز.

وأكد محافظ القاهرة سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعد حصد أبنائها 9 من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين 36 طالبًا وطالبة بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية.

وقال المحافظ إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالمتفوقين علميًا وتعمل على رعايتهم، باعتبار أن الشباب هم العماد الذى تقوم عليه الدولة من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

وأعرب عبدالعال عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظرًا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق.

والطلاب التسعة الحاصلون على مراكز بين أوائل الجمهورية هم على عامر صلاح الدين بالشعبة الأدبية دمج من مدرسة أمون الخاصة بإدارة الزيتون التعليمية، و3 طلاب بشعبة الرياضيات هم محمود أحمد رزق أحمد من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية، وأروى حسام مدحت محمد من مدرسة كلية رمسيس الثانوية بنات بإدارة الوايلى التعليمية، ومرقس شنودة محارب راغب من مدرسة طبرى الحجاز الثانوية العسكرية بإدارة النزهة التعليمية، وبالشعبة العلمية الطالبة ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من مدرسة الشروق الخاصة بإدارة المعادى التعليمية، و4 طلاب بالشعبة الأدبية من بينهم 3 طلاب بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية عمرو خالد ناصر عفيفي من مدرسة قايتباى الخاصة لغات، وعزالدين أحمد العوضى من مدرسة البطل الشهيد محمد وحيد، وعائشة هانى محمد فتحى من مدرسة المصرية للغات، وبإدارة البساتين التعليمية سيف علاء الدين محمد صبحى من مدرسة أمجاد الخاصة.

شهد الاحتفال اللواء حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، ومديرو الإدارات التعليمية ومديرو مدارس الطلبة المتفوقين وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم.