الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليويبة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.05%

محافظ القليويبة يعتمد
محافظ القليويبة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 93.05% للطلاب النظاميين ونسبة نجاح 90% للإعدادية المهنية، بحضور سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبد الفتاح، رئيس كنترول الإعدادية بالقليوبية، حيث تقدم للامتحان الدور الثاني 21144، حضر منهم 18372 ونجح منهم 17095 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القليوبية نتيجة طلاب التربية الفكرية المتقدمين لتقييم شهادة التلمذة الصناعية بنسبة نجاح بلغت 100%، وذلك بمدارس التربية الفكرية بطوخ وقليوب وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة.

الدور الثاني للشهادة الإعدادية اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية امتحان الدور الثاني نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم بالقليوبية نتيجة الدور الثاني مدارس القليوبية

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