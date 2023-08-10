الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: تنظيم 41 نشاطا ثقافيا وفنيا خلال أغسطس

أنشطة ثقافة المنوفية
أنشطة ثقافة المنوفية

 قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تقوم بتنفيذ 41 نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر أغسطس 2023.

وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة أنه، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، جارٍ تنظيم عدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية، وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية، بهدف إثراء الوجدان الثقافي. ومن بين هذه الفعاليات: "قناة السويس الجديدة والتنمية المستدامة" في قصر ثقافة شبين الكوم، ومحاضرة للشباب بعنوان "الوعي الثقافي والديني لشباب الأمة" في بيت ثقافة الشهداء، وندوة بعنوان "محو الأمية: مفهومها وأهميتها وأهدافها" في بيت ثقافة سرس الليان، ومحاضرة بعنوان "الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية"، ولقاء أدبي بعنوان "الحرافيش" لنجيب محفوظ في بيت ثقافة بركة السبع، وندوة بعنوان "رؤية مستقبلية لتطوير القرية المصرية" في بيت ثقافة تلا، ومحاضرة للمرأة بعنوان "النساء شقائق الرجال" في بيت ثقافة الباجور، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة، مؤكداً أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية التي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.

الإدارة العام أغسطس 2023 التنمية المستدام الثقافية والفنية الثقافة والفنون الجهات المعنية

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