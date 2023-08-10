بعد مقتله بيد التحقيقات الفيدرالية.. القصة الكاملة لمؤيد ترامب الذى هدد باغتيال بايدن

تحتدم المنافسة بين كل من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في 2024، حيث قتل مكتب التحقيقات الفيدرالية، أمس الأربعاء، رجلًا مواليًا وداعمًا للرئيس السابق نشر تهديدات عنيفة ضد الرئيس بايدن ومدعي عام وجه اتهامات جنائية ضد ترامب.

- مذكرة توقيف ومداهمة

ووفقًا لما نقلته الشبكة الأمريكية "سي إن إن"، فقد أردى مكتب التحقيقات الفيدرالي بالرصاص كريج روبرتسون، نشر تهديدات عنيفة عبر الإنترنت ضد الرئيس جو بايدن ومسئولين آخرين عبر الإنترنت.

وداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل روبرتسون في ولاية يوتا، يوم الأربعاء، بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه قبل ساعات فقط من زيارة بايدن المخطط لها إلى الولاية.

الشكوى الجنائية ضد روبرتسون

وقالت الشكوى الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالية، إن روبرتسون نشر تهديدات على فيسبوك ضد بايدن ومدعي عام يوجه اتهامات جنائية ضد دونالد ترامب وهو ألفين براغ، ووقعت المداهمة في حوالي الساعة "06:15" بالتوقيت المحلي على بعد حوالي 40 ميلاً (65 كم) جنوب سولت ليك سيتي.

وحددت الشكوى الجنائية الرسائل التى نشرها روبرتسون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بما في ذلك صور البنادق والتهديدات بقتل بايدن وألفين براغ، المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

ووفقًا للشكوى، استهدفت رسائل أخرى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند والمدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس، وكتب روبرتسون على "فيسبوك": "سمعت أن بايدن قادم إلى يوتا سوف أخرج وأنظف الغبار من بندقية القنص M24".

وقالت الشكوى، إن روبرتسون لفت انتباه الوكلاء الفيدراليين في مارس بعد أن نشر تهديدًا ضد براغ على شبكة" Truth Social"، وهي الشبكة الاجتماعية التي يملكها ترامب ونبهت الشركة مركز عمليات التهديد الوطني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي.

- المنشور كان حلمًا

ثم زار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المشتبه به، الذي أخبرهم أن المنشور كان "حلمًا" وأنهى المحادثة بالقول: "انتهينا هنا! لا تعد بدون أمر قضائي!".

واستمرت الرسائل في وقت متأخر حتى يوم الثلاثاء، عندما كتب: "لعل يوتا ستصبح مشهورة هذا الأسبوع باعتبارها المكان الذي سيقتل فيه القناص بايدن الماركسي".

- التحقيقات الفيدرالية ترد

وفي بيان لإذاعة إن بي آر الأمريكية، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي : إنه “يراجع عملية إطلاق نار التي وقعت الساعة 6:15 صباحًا يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في بروفو بولاية يوتا، وقال البيان إن الحادث بدأ "عندما حاول عملاء خاصون تسليم أوامر الاعتقال والتفتيش في منزل روبرتسون، مما أسفر عن مقتله".

وتابع، يأخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع حوادث إطلاق النار التي تتعلق بعملائنا أو أعضاء فرقة العمل على محمل الجد، ووفقًا لسياسة مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن حادثة إطلاق النار ما زالت قيد المراجعة من قِبل قسم التفتيش في مكتب التحقيقات الفيدرالي.