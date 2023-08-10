الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس الرقابة الإدارية يستقبل نظيره القطرى بالعاصمة الإدارية الجديدة

الوزير عمرو عادل
الوزير عمرو عادل

استقبل الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشيخ حمد بن ناصر رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، بمقر مبنى الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون الممكنة في مختلف المجالات العملية والتدريبية لمنع ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية بالمجتمع من خلال التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

وعملًا بمبدأ تعاون القوى الإقليمية والعربية للتصدي للفساد على المستويين العملي والبحثي، شملت الزيارة التعريف بإمكانات وبرامج الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التدريبية والمعرفية، واستعراض مختلف الدرجات العلمية التي تمنحها من الدبلوم والماجستير في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد. 

وتسعى الأكاديمية إلى بث خبراتها في المجالات ذات الصلة إلى الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية، والتقى الشيخ حمد خلال الزيارة بالطلاب الوافدين العرب من دولتي السعودية والعراق المدرجين بدبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد المنعقد خلال الفترة الحالية بمقر الأكاديمية.

ويعد التعاون الإقليمي والعربي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد ركيزة أساسية في نهج هيئة الرقابة الإدارية لحشد الخبرات والكفاءات عبر مختلف الدول الشقيقة، والتي تتحد جميعًا على هدف تعزيز أطر منع ومكافحة الفساد ودعم أهداف التنمية بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

الوزير عمرو عادل هيئة الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر ب

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