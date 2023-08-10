الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آراء المصريين بالخارج حول مؤتمرهم بمشاركة 1000 مصرى بالخارج

وزارة الهجرة
وزارة الهجرة

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من آراء المصريين بالخارج حول مؤتمرهم في نسخته الرابعة، والذي نظمته وزارة الهجرة نهاية يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 مصري بالخارج.

وجاءت الآراء في كلمات مسجلة بعنوان "قالوا عن مؤتمر المصريين في الخارج"، حيث استهل محمد عبدالرازق من أبناء الجالية المصرية في الإمارات وقال: "إن المؤتمر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها وهو بلورة لجهود وزارة الخارجية خلال عام لخدمة المصريين بالخارج وحضور وزراء مختصين للرد على استفسارات المصريين بالخارج وتوفير حياة كريمة، وإن المؤتمر يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمصريين بالخارج ونحن قلبًا وقالبًا مع بلدنا، وسعداء بنجاح المؤتمر في جمع المصريين بالخارج، شكرًا لفريق عمل الوزارة على الجهد المتميز، وعلى رأسهم معالي الوزيرة".

 

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