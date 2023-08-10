الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقاهرة

جريدة الدستور

تمكنت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

عقب تقنين الإجراءات، بقيادة اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية، تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.. وعثر بداخله على (حفرة بعمق 2 متر- الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة بالحفر والتنقيب عن الآثار وزارة الداخلية

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