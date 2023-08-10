الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين": نعمل على زيادة احتياطي السلع الاستراتيجية إلى 10 أشهر (خاص)

أحمد كمال
أحمد كمال

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، عن أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة ورفع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية حتى 10 أشهر، لتأمين احتياجات المواطنين منها.

وقال كمال في تصريح خاص ل "الدستور"، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، والسكر يكفي حتى مارس 2024، والزيوت التموينية تكفي 5 أشهر، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم والدواجن تتخطى 10 أشهر، 

مؤكدا استمرار جهود الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع وأنه يجري توفير كل السلع الأساسية بالمنافذ، حيث يتم ضخ 31 صنفا لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن كافة السلع الأساسية مؤمنة تمامًا ولا توجد أي مشكلات في طرح سلع البطاقات التموينية، كما أنه يتم طرح السلع الغذائية والاستهلاكية في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة بأسعار مخفضة وأقل من السوق المحلية بنسبة تصل لـ30%.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن التعاقد على شراء 235 ألف طن من القمح الروسي، في ممارسة دولية تم الإعلان عنها، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن، من 15 إلى 30 سبتمبر، و60 ألف طن من أول أكتوبر حتى 15 من الشهر نفسه.

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