محافظ أسيوط يتفقد إنشاء المركز الطبى بقرية الشيخ شحاتة ضمن "حياة كريمة"

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض المشروعات لمتابعة الأعمال الإنشائية بعدد من المشروعات التي يجرى إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة التابعة لمركز ساحل سليم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال.

كما تفقد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية بالمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة، التابعة لمركز ساحل سليم، نموذج رقم "2"، والذي ينفذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ويجري إنشاؤه على مساحة 800 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق طبقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ أن المنشآت الطبية التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لهم في ضوء التكامل الذى تحققه مبادرة "حياة كريمة" لتطوير كافة المناحي المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث، وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة، ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل؛ لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها بالانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع، بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز هي: "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطويار شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

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