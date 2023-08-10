الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء المركز الطبى بقرية الشيخ شحاتة ضمن "حياة كريمة"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض المشروعات لمتابعة الأعمال الإنشائية بعدد من المشروعات التي يجرى إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة التابعة لمركز ساحل سليم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال.

كما تفقد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية بالمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة، التابعة لمركز ساحل سليم، نموذج رقم "2"، والذي ينفذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ويجري إنشاؤه على مساحة 800 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق طبقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ أن المنشآت الطبية التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لهم في ضوء التكامل الذى تحققه مبادرة "حياة كريمة" لتطوير كافة المناحي المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث، وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة، ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل؛ لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها بالانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع، بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز هي: "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطويار شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
IMG-20230810-WA0025
IMG-20230810-WA0025
IMG-20230810-WA0026
IMG-20230810-WA0026
IMG-20230810-WA0027
IMG-20230810-WA0027
IMG-20230810-WA0015
IMG-20230810-WA0015
IMG-20230810-WA0016
IMG-20230810-WA0016
IMG-20230810-WA0018
IMG-20230810-WA0018
IMG-20230810-WA0019
IMG-20230810-WA0019
IMG-20230810-WA0014
IMG-20230810-WA0014
IMG-20230810-WA0020
IMG-20230810-WA0020
أعمال الإنشاء الأعمال الإنشائية الخدمات المقدمة للمواطن الحياة الكريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشيخ شحاته اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري المواصفات الخاصة تطوير الريف المصري تلبية الاحتياجات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد جودة الخدمات المقدمة خلال الفترة المقبلة رفع مستوى جودة الخدمات ضمن مشروعات حياة كريمة عصام سعد محافظ أسيوط

الأكثر قراءة

"الداخلية" تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا يمنح الطلاب شهادات مزورة

شوبير يكشف حقيقة تدخل غالى ومرتجى فى قرار رحيل سيد عبدالحفيظ (فيديو)

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية لـ12 مواطنًا

ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والأختام الحكومية في الإسكندرية

وزير الداخلية يسمح لـ82 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية لعام 2023/ 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟