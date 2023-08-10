الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 125 بطاقة تموينية ومخالفات مخابز بالمنصورة

محمد دايرة وكيل وزارة
محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية فجر اليوم علي عدد من المخابز في نطاق مركز المنصورة، حيث قاد الحملة السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية يرافقه محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير  1محضر تجميع بطاقات تموينية وتم التحفظ على  125 بطاقة تموينية ذكية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، 2محضر نقص وزن بمقدار من 10 : 16جرام، 2 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 1محضر انتهاء مخبز من الإنتاج، 1محضر تصرف فى عدد شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية، والتأكد من جودة رغيف الخبز وعدم التلاعب بالأوزان، وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين. 

إتخاذ الإجراءات القانونية إدارة الرقابة التموينية إجراءات القانونية الإجراءات القانونية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الرقابة التموينية السيد محمد دايره المنشآت التموينية أيمن مختار محافظ الدقهلية

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