الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن يعلن ارتفاع معدل التضخم 2.68%

ارشيفية
ارشيفية

أعلن الأردن ارتفاع  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم"، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 2.68 بالمئة، ليصل إلى 108.60 مقابل 105.77 لنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الخميس، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي لهذا العام، ارتفاع الرقم القياسي "لمجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 12.46 بالمئة، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 8.02 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 7.68 بالمئة، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة 7.25 بالمئة، و"الصحة" بنسبة 4.79 بالمئة.

وأوضح التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من العام الحالي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.65 بالمئة، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.63 بالمئة، و"العناية الشخصية" بنسبة 3.29 بالمئة، و"الإيجازات" بنسبة 3.25 بالمئة. 

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر يوليو الماضي من العام الحالي، بنسبة 0.92 بالمئة، ليصل إلى 108.91، مقابل 107.92 لنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفع الرقم القياسي لشهر يوليو من العام الحالي بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل إلى 108.91 مقابل 108.83 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.

الأردن التضخم دائرة الإحصاءات العامة الاردنية المستهلك الرقم القياسي الصحة

الأكثر قراءة

"الداخلية" تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا يمنح الطلاب شهادات مزورة

شوبير يكشف حقيقة تدخل غالى ومرتجى فى قرار رحيل سيد عبدالحفيظ (فيديو)

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية لـ12 مواطنًا

ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والأختام الحكومية في الإسكندرية

وزير الداخلية يسمح لـ82 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية لعام 2023/ 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟