الأردن يعلن ارتفاع معدل التضخم 2.68%

أعلن الأردن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم"، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 2.68 بالمئة، ليصل إلى 108.60 مقابل 105.77 لنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الخميس، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك حتى نهاية شهر يوليو الماضي لهذا العام، ارتفاع الرقم القياسي "لمجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 12.46 بالمئة، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 8.02 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 7.68 بالمئة، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة 7.25 بالمئة، و"الصحة" بنسبة 4.79 بالمئة.

وأوضح التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من العام الحالي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.65 بالمئة، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.63 بالمئة، و"العناية الشخصية" بنسبة 3.29 بالمئة، و"الإيجازات" بنسبة 3.25 بالمئة.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر يوليو الماضي من العام الحالي، بنسبة 0.92 بالمئة، ليصل إلى 108.91، مقابل 107.92 لنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفع الرقم القياسي لشهر يوليو من العام الحالي بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل إلى 108.91 مقابل 108.83 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.