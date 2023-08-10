الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات

العقارات
العقارات

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، في فيديوجراف، تفاصيل حول الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.

الرقم القومي الموحد للعقارات:

ـ يتم إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات.
ـ تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار.
ـ  ترتبط الأرقام بالأكواد الخاصة بخريطة موحدة للدولة.
ـ  إصدار بطاقة أو لوحات التعريف بهوية العقار.
ـ يأتي ذلك في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2023.

وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن "تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".

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