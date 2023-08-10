بث مباشر.. مطران اللاتين يرأس طقوس تكريس راهبة كاثوليكية جديدة

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بثا مباشرا لاحتفال الندور الدائمة للأخت نجوي جميل من راهبات العناية الإلهية.

يترأس الاحتفال سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بكاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية.

https://youtube.com/live/bm3Fts5-ysY?feature=share

وكان قد تمم صلاة البراكليسي الصغير لوالدة الإله الفائقة القداسة، من كاتدرائية القيامة بالظاهر، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان.

وذكرت صفحة إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، استقبل الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، في أول أيام رياضة صوم السيدة العذراء، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص.

شارك في الصلاة القمص يونان إستمالك، والأب يوساب أيوب، راعيا الكاتدرائية، حيث ألقى الأنبا مرقس عظة اليوم الأول حول "مدرسة مريم العذراء"، التي منها نتعلم الفضائل مثل: حياة الصلاة، العطاء، والطاعة.